Resumo do capítulo de hoje, quinta-feira, 10 de setembro · .

Seguindo a orientação de Jesus, Pedro obtém moeda de prata. Shabaka começa a lutar com Susana. Pilatos pede mais agressividade. Arimateia comenta a crueldade do governador romano. Goy oferece abrigo a uma mulher endemoniada. Jesus ora afastado. Pedro repreende André. A mulher endemoniada é possuída.

Cláudia avisa Diana de que não conseguiu convencer Pilatos. Helena fica assustada com a crueldade de seu pai. Shabaka vence Susana. O Hidrópico é obrigado a lutar. Diana avisa que tentará impedir o embate. Goy consegue libertar a mulher endemoniada e, furioso, João questiona a atitude do rapaz.

