Resumo do capítulo de hoje, quinta-feira, 17 de setembro · .

Confira o resumo do próximo capítulo da reprise de Apocalipse, que vai ao ar hoje, quinta-feira (17), na Record:

Guido manda os soldados dispararem contra os fugitivos. Cientistas descobrem que um poderoso vulcão entrará em erupção. Ricardo é avisado sobre a descoberta. Bárbara é atingida por estilhaços de uma granada jogada por Dudu. Ricardo e Stefano falam sobre uma arma secreta. Ariela diz que o vulcão entrou em atividade.

Arthur noticia os estragos do vulcão. Stefano diz que o Rio de Janeiro será destruído. Ricardo cobra seus homens. Susana diz que Bárbara precisa operar. Guto e Vitorio apoiam Celeste. Susana avisa que Bárbara corre perigo. Celeste é chamada. Bárbara se despede dos amigos e morre.

Saulo e Noah discursam no enterro da jornalista. Ricardo surpreende Guido, André e Dudu. Adriano fala com Zoe e Benjamin sobre uma arma secreta que Ricardo está planejando.

