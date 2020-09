Resumo do capítulo de hoje, quinta-feira, 17 de setembro · .

Confira o resumo do próximo capítulo da reprise de Fina Estampa, novela das nove da Globo, que vai ao ar hoje, quinta-feira (17):

Tereza Cristina conhece o cativeiro para o sequestro de Griselda. Crô e Celeste se unem para humilhar Baltazar. Tereza Cristina ameaça os empregados com uma faca. Griselda acende uma vela para sua santa. Pereirinha se assusta com barulho de transa entre Quinzé e Teodora. Griselda descobre que será avó pela quarta vez. Griselda e Teodora selam as pazes. Paulo se declara para Esther.

Enzo sofre assédio de fãs. Danielle decide ir embora do Brasil. Enzo se despede de Pereirinha. Álvaro recebe carta de Íris. Letícia se casa com Juan. Ferdinando apaga Griselda com clorofórmio. Tereza Cristina agride Guaracy com chave de roda. Leandro vence campeonato. Guaracy avisa Antenor sobre o sequestro de Griselda.

Clique aqui para ver os resumos dos próximos capítulos de Fina Estampa.

Os capítulos de Fina Estampa são fornecidos pela Globo e estão sujeitos a alteração sem aviso prévio

Inscreva-se no canal do . no YouTube e assista a vídeos com revelações do que vai acontecer em Fina Estampa e outras novelas.

© 2020 . | Proibida a reprodução