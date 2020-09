Resumo do capítulo de hoje, quinta-feira, 17 de setembro · .

Confira o resumo do próximo capítulo da reprise de Jesus, que vai ao ar hoje, quinta-feira (17), na Record:

Cláudia pede para Pilatos comprar o Hidrópico. Joana agradece pela atitude da rainha. Deborah pede para falar a sós com Tiago Justo. Pedro se irrita com Gabriela. Barrabás descobre que Lázaro está à procura de Jesus. Helena diz estar orgulhosa de Cláudia. Pilatos humilha Antipas. Barrabás sabota o cavalo de Lázaro.

O Hidrópico é designado para cuidar dos cavalos do palácio. Petronius elogia o jeito da criatura com os animais. Deborah avisa que irá atrás do filho. Cornélius trata Sara com carinho. Petronius se surpreende ao ver Noemi costurando em sua sala. Zaqueu cobra impostos de Shabaka. Livona é apresentada a Joana. Diana fica animada por poder ajudar o Hidrópico.

Clique aqui para ver os resumos dos próximos capítulos de Jesus.

Os capítulos de Jesus são fornecidos pela Record e estão sujeitos a alteração sem aviso prévio

Inscreva-se no canal do . no YouTube e assista a vídeos com revelações do que vai acontecer na sua novela preferida.

© 2020 . | Proibida a reprodução