Resumo do capítulo de hoje, quinta-feira, 17 de setembro · .

Confira o resumo do próximo capítulo da reprise de Malhação: Viva a Diferença, que vai ao ar hoje, quinta-feira (17), na Globo:

Tina conversa com Ellen. Anderson aconselha Tato a formar sua própria família. K1 descobre que MB saiu com Lica e se revolta com o menino. As meninas conversam com Keyla sobre Tato e Deco. Nena desconfia do comportamento de Ellen. Julinho atrapalha a noite romântica de Josefina e Roney.

Marta repreende Lica por mentir para ela. Mitsuko diz a Tina que questionará o Colégio Grupo sobre o caso de Ellen. Tina descobre que pode ter uma doença. Guto estimula Benê a tocar piano em público.

Clique aqui para ver os resumos dos próximos capítulos de Malhação.

Os capítulos de Malhação são fornecidos pela Globo e estão sujeitos a alteração sem aviso prévio

Além de acompanhar as notícias de Malhação aqui no site, inscreva-se no canal do . no YouTube e assista a vídeos com revelações do que vai acontecer em outras novelas.

© 2020 . | Proibida a reprodução