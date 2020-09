Resumo do capítulo de hoje, sábado, 12 de setembro · .

Confira o resumo do próximo capítulo da reprise de Totalmente Demais, novela das sete da Globo, que vai ao ar hoje, sábado (12):

Leila confronta Carolina. Rafael revela a Leila que Carolina dopou Eliza para tirar a foto que insinuava que os dois estavam juntos. Leila pede a Jamaica que convença Lu a pegar o celular de Carolina, para provar o envio das fotos para Lorena.

Arthur decide desmascarar Carolina na festa da revista Totalmente Demais. Jacira propõe que Janaína volte para casa e permite que a filha namore Wesley. Pietro flagra Lu mexendo na bolsa de Carolina.

