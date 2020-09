Resumo do capítulo de hoje, sábado, 12 de setembro · .

Confira o resumo do próximo capítulo da reprise de Flor do Caribe, novela das seis da Globo, que vai ao ar hoje, sábado (12):

Chico consente que Alberto comunique a morte de Cassiano para a aeronáutica. Chico afirma a Olívia que Cassiano voltará. Cassiano e Duque são capturados pelos capangas de Dom Rafael e presos em uma cela solitária. Samuel desconfia de que há algo que Ester não lhe contou sobre a morte de Cassiano.

Alberto paga as dívidas com os salineiros. Duque diz a Cassiano que foi Alberto quem armou contra ele. Cassiano promete se vingar de Alberto. Alberto avisa a Olívia que o comandante da base fará uma homenagem para Cassiano. Ester revela a Taís que está esperando um filho de Cassiano.

