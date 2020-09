Resumo do capítulo de hoje, sábado, 12 de setembro · .

Confira o resumo do próximo capítulo da reprise de Fina Estampa, novela das nove da Globo, que vai ao ar hoje, sábado (12):

Tereza Cristina pressiona Íris para saber a verdade sobre seu passado. Griselda e Guaracy passam a noite juntos. Álvaro repreende Íris por ter procurado Tereza Cristina. Zambeze pede que Álvaro conte a ela qual é o verdadeiro segredo de Tereza Cristina. Crô pensa em Baltazar. Pereirinha consola Teodora e diz que ela mudou.

O delegado Paredes afirma a Joana que precisa reunir provas antes de ir atrás de Tereza Cristina. Baltazar aceita a ajuda de Crô e vai para a casa do mordomo. René prepara o café da manhã na casa de Griselda e Guaracy fica com ciúmes. Teodora se despede de Quinzinho. Álvaro decide contar a verdade para Tereza Cristina.

