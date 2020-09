Resumo do capítulo de hoje, segunda-feira, 14 de setembro · .

Confira o resumo do próximo capítulo da reprise de Jesus, que vai ao ar hoje, segunda-feira (14), na Record:

Malco diz que matar Jesus não é a melhor solução. Caifás dispensa a opinião do guarda do templo e avisa que já sabe a quem recorrer para executar o assassinato. Diana e Joana levam um médico para cuidar do Hidrópico. Antipas dá em cima de Temima. Longinus vence seu primeiro combate no torneio. Maria recebe a visita dos irmãos de Jesus.

Goy conversa com Cornélius e fala da briga que teve com os apóstolos. Jesus encontra os irmãos na casa de Pedro. Longinus se prepara para lutar contra Shabaka. Os irmãos de Jesus ficam constrangidos com as palavras Dele. Marta aconselha Malco. Tiago Justo e Nicodemos estranham o comportamento de Caifás. Malco se abre com Marta e avisa que Caifás quer matar Jesus.

