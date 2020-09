Resumo do capítulo de hoje, segunda-feira, 14 de setembro · .

Confira o resumo do próximo capítulo da reprise de Totalmente Demais, novela das sete da Globo, que vai ao ar hoje, segunda-feira (14):

Lu despista Pietro e consegue registrar o e-mail de Carolina, provando que foi ela quem enviou as fotos de Eliza com Rafael para Lorena. Jonatas beija Eliza. Arthur manda Jamaica projetar a foto no telão da festa, e Carolina é desmascarada na frente de todos. Arthur se surpreende ao ver Eliza e Jonatas se beijando. Carolina chega à revista, se depara com Hugo e imagina que será demitida.

