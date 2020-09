Resumo do capítulo de hoje, segunda-feira, 14 de setembro · .

Confira o resumo do próximo capítulo da reprise de Apocalipse, que vai ao ar hoje, segunda-feira (14), na Record:

Bárbara encontra com o grupo e agradece por terem lembrado dela antes da fuga. Guido percebe que foi engando e esbraveja. Alan fica furioso ao saber da fuga dos rebeldes. Ricardo humilha Débora e Isabela. Adriano avisa a Benjamin sobre a fuga de Zoe. Stefano e Ricardo planejam vingança. André beija Talita. Estela sente ciúmes de André. Talita diz ter vergonha de Dudu.

Laodiceia se emociona ao lembrar de Jonas. Estela nota o interesse da filha e questiona Talita. Ângela discute com Laodiceia. Estela discute com Talita e acaba esfaqueando a própria filha. Gláucia tenta salvar Talita, mas não consegue. Estela e Henrique se desesperam com a notícia da morte da filha. Estela tem uma overdose de remédios e morre. Ricardo conhece o mascote de sua campanha.

Isabela dá uma surra em Débora. No abrigo do deserto, Hanna avisa que capturou o sinal de um navio que está trazendo judeus messiânicos de diversos países. Benjamin diz que precisa ajudá-los. Ricardo descobre a existência da embarcação com os fugitivos e manda bombardear o navio. Adriano conta para Brenda sobre a descoberta do filho. Brenda consegue falar com Benjamin e avisa sobre o ataque que Ricardo está planejando.

