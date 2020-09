Resumo do capítulo de hoje, sexta-feira, 11 de setembro · .

Confira o resumo do próximo capítulo da reprise de Apocalipse, que vai ao ar hoje, sexta-feira (11), na Record:

Guido ordena que todos investiguem o paradeiro de Zoe. Uri discursa diante do corpo de Dylan. André diz que o vilão mandou acharem Zoe. Ricardo diz ter planos para Alan. André, Guido e Dudu saem busca de Zoe. Adriano desconversa diante de Isabela. Vittorio lê a carta de Glória. Ricardo ordena que Alan vá para o Rio de Janeiro procurar por Uri. Vittorio fica surpreso ao saber que é filho de Stefano. O Falso Profeta encontra Ricardo e avisa sobre a escassez do planeta.

Adriano se encontra com Melina. No esconderijo, Guto percebe a aproximação de um helicóptero. Adriano conta para Benjamin sobre os planos de Ricardo. Guido vasculha as casas da vila. André interroga Arthur na redação do telejornal. Dudu questiona Talita. Guido procura por Zoe na casa de Bárbara. César diz que eles precisam deixar o esconderijo.

Guido diz que o telefone de Bárbara está grampeado. Zoe telefona para a jornalista e revela o plano de fuga. Guido, Dudu e André ouvem tudo e invadem o esconderijo. Ariela avisa a Ricardo sobre a descoberta. André, Guido e Dudu não encontram ninguém no local e saem em busca dos fugitivos. Alan recebe um telefonema de Ariela. Dudu, Guido e André seguem o sinal de GPS e alcançam o carro.

Eles percebem que foram enganados. Algumas horas antes, Zoe e os amigos combinam de fugirem para o deserto. Dudu e André falam sobre o grampo no telefone de Bárbara. Zoe, César, Natália e os outros desconfiam da ação dos vilões e trocam os carros. Zoe combina a verdade com Bárbara. César e Saulo jogam o celular usado em um caminhão. Disfarçado de entregador de pizza, Guto chega até a casa de Bárbara e avisa que a levará até Zoe.

Os capítulos de Apocalipse são fornecidos pela Record e estão sujeitos a alteração sem aviso prévio

