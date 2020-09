Resumo do capítulo de hoje, sexta-feira, 11 de setembro · .

Confira o resumo do próximo capítulo da reprise de Fina Estampa, novela das nove da Globo, que vai ao ar hoje, sexta-feira (11):

Ferdinand avisa a Tereza Cristina que o celular dele está grampeado. Tereza Cristina planeja o próprio futuro. Crô avisa que Marilda deve cumprir aviso prévio na mansão Velmont. Griselda arma contra Tereza Cristina. Quinzé observa Teodora com Quinzinho. Baltazar enfrenta Pezão e discute com Celeste, que o expulsa de casa.

Enzo e Danielle se declaram um ao outro. Mirna analisa o ensaio fotográfico de Enzo. Tereza Cristina dispensa Pereirinha. Solange consola Celeste. Íris afirma a Tereza Cristina que o verdadeiro segredo sobre a origem dela ainda não foi revelado e faz uma nova chantagem à sobrinha.

Clique aqui para ver os resumos dos próximos capítulos de Fina Estampa.

Os capítulos de Fina Estampa são fornecidos pela Globo e estão sujeitos a alteração sem aviso prévio

Inscreva-se no canal do . no YouTube e assista a vídeos com revelações do que vai acontecer em Fina Estampa e outras novelas.

© 2020 . | Proibida a reprodução