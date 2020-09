Resumo do capítulo de hoje, sexta-feira, 11 de setembro · .

Confira o resumo do próximo capítulo da reprise de Jesus, que vai ao ar hoje, sexta-feira (11), na Record:

Amedrontado, o Hidrópico tenta fugir do combate. Diana defende a criatura, e Pilatos acaba mandando-o para a prisão. Cassandra se encanta com Fílon. Joana e Edissa dizem que precisam fazer algo pela criatura aprisionada. Gabriela fala da dificuldade de Pedro em entender o casamento de Sara. Satanás fica satisfeito com a discussão entre os apóstolos. Satanás se diverte com a crise entre os apóstolos.

Longinus vence seu oponente no torneio. Cornélius e Sara trocam palavras de amor. Jesus condena a atitude de seus discípulos. Shabaka vence nova luta. Jesus defende Goy. Caifás se preocupa com sua parte nos impostos para o templo; ele e Anás se irritam ao ter notícias de Jesus. Diana visita o Hidrópico na prisão. Em conversa com Anás, Caifás avisa que precisam matar Jesus.

Clique aqui para ver os resumos dos próximos capítulos de Jesus.

Os capítulos de Jesus são fornecidos pela Record e estão sujeitos a alteração sem aviso prévio

Inscreva-se no canal do . no YouTube e assista a vídeos com revelações do que vai acontecer na sua novela preferida.

© 2020 . | Proibida a reprodução