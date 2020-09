Resumo do capítulo de hoje, sexta-feira, 11 de setembro · .

Confira o resumo do próximo capítulo da reprise de Totalmente Demais, novela das sete da Globo, que vai ao ar hoje, sexta-feira (11):

Lili garante a Rafael que o relacionamento dos dois terminou. Lili decide reatar seu casamento com Germano. Leila cuida de Rafael. Hugo se declara a Gilda e os dois se beijam. Carlinhos sente ciúme ao ver Hugo beijando sua mãe. Florisval tenta convencer Jacira a não abandonar Janaína. Leila encontra Carolina e afirma que provará que foi a jornalista quem enviou as fotos de Eliza e Rafael para Lorena.

