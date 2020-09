Resumo do capítulo de hoje, sexta-feira, 11 de setembro · .

Confira o resumo do próximo capítulo da reprise de Malhação: Viva a Diferença, que vai ao ar hoje, sexta-feira (11), na Globo:

Bóris se surpreende com a atitude de Edgar, que pede para o ex-orientador deixar a escola imediatamente. Ellen se prepara para seu primeiro dia no Colégio Grupo e é recebida por Lica e Tina. Deco diz a Keyla que deseja encontrar um emprego. Anderson faz seus exames. Malu é hostil com Ellen.

Luís e Marta falam sobre a possibilidade de se casar e comentam sobre as reações de suas filhas. Lica, Tina e Jota estranham a ausência de Bóris. Benê sente falta de Ellen. Clara e Lica desaprovam o casamento de Luís e Marta. Bóris comunica aos alunos sua despedida, e Malu revela que é a nova orientadora da escola.

