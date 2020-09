Resumo do capítulo de hoje, sexta-feira, 18 de setembro · .

Confira o resumo do último capítulo da reprise de Fina Estampa, novela das nove da Globo, que vai ao ar hoje, sexta-feira (18):

Tereza Cristina obriga Griselda a implorar pela sua vida. Crô entrega plano de Tereza Cristina para não ser preso. Tereza Cristina arrasta Ferdinando para a cama. Antenor decide ir atrás de Griselda. Zuleika interrompe o casamento de Letícia e Juan. Tereza Cristina atenta contra a vida de Ferdinando em motel.

Antenor avisa Patrícia sobre sequestro. Wallace perde primeiro round de sua luta. Celeste não aceita reatar casamento com Baltazar. Pereirinha decide pescar no meio de uma tempestade. Wallace ganha a luta. Tereza Cristina coloca fogo no cativeiro de Griselda. Antenor invade incêndio para salvar Griselda. Tereza Cristina foge da polícia. Baltazar se declara para Crô.

Pereirinha e Tereza Cristina desaparecem no mar. Crô descobre que é o único herdeiro de Tereza Cristina. Esther ganha a guarda de Vitória. Crô não revela quem é o seu amante. Griselda discursa na formatura de Antenor. Griselda vê Tereza Cristina na rua.

