Resumo do capítulo de hoje, sexta-feira, 18 de setembro · .

Todos se emocionam com a apresentação de Benê ao piano. Ellen aconselha Tina a falar com Mitsuko. Deco anuncia que Tonico conhecerá seus avós paternos. Ellen se destaca durante a aula, e Júlia se incomoda. Luís convida Marta para passar uma temporada em Paris. Juca e Jota revelam a Ellen que inscreveram o robô dos três em um festival de tecnologia.

Mitsuko acalma Tina e afirma que a filha não está doente. MB dá dicas para o vlog de Juca e Samantha. Bóris conversa com Marta sobre suas possibilidades profissionais. Tato tenta se aproximar de Keyla, quando Deco chega. Benê questiona Guto sobre seus sentimentos por ela.

