Resumo do capítulo de hoje, sexta-feira, 18 de setembro · .

Confira o resumo do próximo capítulo da reprise de Jesus, que vai ao ar hoje, sexta-feira (18), na Record:

Gestas questiona Judite sobre a gravidez. Barrabás observa Jesus. Judite e Gestas se beijam. Malco e Nicodemos ficam intrigados com a conversa entre Anás e Caifás. Shabaka e Susana acusam Dimas pelo roubo da hospedaria. Nicodemos questiona Caifás sobre a ordem de matar Jesus. Jesus percebe o ódio de seus discípulos pelos samaritanos e fica decepcionado. Os apóstolos se desculpam com Jesus.

Caifás e Anás negam as acusações de Nicodemos. Dimas é levado para a prisão. Satanás inflama o ódio de Barrabás. Petronius mostra interesse em Noemi. Lázaro consegue encontrar Jesus e avisa que querem matá-lo. Barrabás fica frustrado e é pressionado pelo Satanás. Jesus se mostra confiante e avisa que seu tempo ainda não acabou. Gestas vai até a casa de Adela e diz que Dimas foi injustiçado.

Caius humilha o Hidrópico. Abel dá em cima de Helena. Jesus e seus discípulos agradecem a receptividade de Yarin. Helena fala sobre Judas Tadeu com Abel. Nemestrino se preocupa com Dimas. Joana aconselha Adela. Pilatos e Chuza conversam sobre suas esposas. Shabaka acha que Dimas pode ser inocente. Nicodemos alerta Tiago Justo para o perigo que Jesus está correndo.

Clique aqui para ver os resumos dos próximos capítulos de Jesus.

Os capítulos de Jesus são fornecidos pela Record e estão sujeitos a alteração sem aviso prévio

Inscreva-se no canal do . no YouTube e assista a vídeos com revelações do que vai acontecer na sua novela preferida.

© 2020 . | Proibida a reprodução