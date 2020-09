Resumo do capítulo de hoje, sexta-feira, 18 de setembro · .

Confira o resumo do próximo capítulo da reprise de Flor do Caribe, novela das seis da Globo, que vai ao ar hoje, sexta-feira (18):

Alberto declara seu amor por Ester. Yvete revela a Alberto que gostaria de trabalhar com ele como secretária particular. Lindaura, Samuel e Samuca comemoram a notícia do casamento de Ester. Dionísio não aprova o casamento de Alberto com Ester. Dom Rafael desconfia da mão machucada de Duque e manda os capangas vistoriarem a cela. Chico insiste em dizer que Cassiano voltará.

Cassiano é escalado para pilotar o avião que levará Dom Rafael e sua família para a apresentação de Cristal. Cristal se interessa por Cassiano. Dom Rafael orienta Cassiano a evitar Cristal. Cassiano consegue ligar para casa e fala com Chico.

Os capítulos de Flor do Caribe são fornecidos pela Globo e estão sujeitos a alteração sem aviso prévio

