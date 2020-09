Resumo do capítulo de hoje, sexta-feira, 18 de setembro · .

Confira o resumo do próximo capítulo da reprise de Apocalipse, que vai ao ar hoje, sexta-feira (18), na Record:

Dudu, Guido e André contam tudo para Ricardo. Arthur noticia os estragos de um tsunami provocado pela atividade do vulcão. Ângela e Laodiceia fogem temendo a onda gigante. O Rio de Janeiro vira um caos e é inundado pelo tsunami. Ricardo discursa e culpa Deus pela tragédia. Zoe e Benjamin dizem que tudo está na Bíblia. Ricardo e Ariela visitam o local onde está a cobaia.

Arthur elogia a vida na Nova Babilônia. Gláucia se candidata à vaga de assistente de Ariela. Alan reclama do comportamento de Isabela. Ricardo se prepara para o lançamento da nova campanha. Adriano trama com Melina. Débora beija Alan. Adriano descobre a senha e consegue invadir os projetos de Ricardo. Ricardo discursa no evento e é surpreendido com um vídeo de Benjamin no telão.

Ricardo fica furioso e atira no telão. O vilão tem um ataque de raiva e acaba matando Greta. Benjamin diz que o plano de Adriano deu certo. Ricardo diz ter um traidor na Nova Babilônia. Ricardo e Ariela desconfiam de Alan. O vilão manda bombardearem todos os acampamentos do deserto. Benjamin e Zoe veem tudo pelos olhos de Melina e manda todos evacuarem o acampamento.

Brenda desconecta-se de Melina e avisa a Benjamin que caíram em uma emboscada. Ricardo ordena o ataque ao acampamento. Benjamin e Zoe tentam se salvar. Uri é atingido por um tiro na perna. Guido e os soldados vão para o acampamento. Ricardo observa a ação por um telão. André captura o pequeno Davi. Zoe e Benjamin se apavoram. Vittorio e Susana tentam salvar Uri.

César e os outros correm dos tiros. Guido não consegue atingir Saulo e Noah. Zoe foge com Davi. Benjamin luta com André. Dudu atira na direção de Uri, Susana e Vittorio. Zoe e Davi alcançam César. André leva a melhor e aponta a arma para Benjamin. Noah ajuda César e os outros. Benjamin vira o jogo e bate em André. Hanna tenta salvar os amigos e acaba morrendo. Guido atira em Guto e Celeste.

César volta para tentar salvar o filho. Soldados de Ricardo matam pessoas em Jerusalém. César procura por Guto. Susana e todos os rebeldes atingidos são presos. Benjamin e os outros tentam descansar durante a fuga. Ricardo vibra com o ataque. Adriano se sente incomodado. Ricardo assassina André. Débora fica chocada com as verdades ditas pelo ex marido.

Adriano conversa com Ricardo e revela toda a verdade. Zoe, Benjamin, Natália, Brenda, César e os outros ficam unidos em um esconderijo no deserto. Adriano é assassinado por Ricardo. Ricardo avisa Ariela que os androides também fizeram parte do plano. Melina e Lia se auto destroem e matam os soldados que se aproximavam.

Os capítulos de Apocalipse são fornecidos pela Record e estão sujeitos a alteração sem aviso prévio

Inscreva-se no canal do . no YouTube e assista a vídeos com revelações do que vai acontecer na sua novela preferida.

© 2020 . | Proibida a reprodução