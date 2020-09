Resumo do capítulo de hoje, terça-feira, 15 de setembro · .

Confira o resumo do próximo capítulo da reprise de Totalmente Demais, novela das sete da Globo, que vai ao ar hoje, terça-feira (15):

Hugo faz uma lista de exigências para Carolina ficar no emprego, incluindo um pedido de desculpas a Germano, Leila e Eliza. Carolina propõe que Leila faça uma matéria sobre as loucuras que se faz em nome do amor, e se oferece para ser a primeira entrevistada. Carolina pede desculpas a Eliza por seu comportamento, mas a menina se vinga da jornalista. Eliza procura Arthur para conversar.

Os capítulos de Totalmente Demais são fornecidos pela Globo e estão sujeitos a alteração sem aviso prévio

