Resumo do capítulo de hoje, terça-feira, 15 de setembro · .

Confira o resumo do próximo capítulo da reprise de Fina Estampa, novela das nove da Globo, que vai ao ar hoje, terça-feira (15):

Tereza Cristina pensa em empurrar Patrícia da escada. Ferdinand fala com Tereza Cristina, observado pelo delegado Paredes. Clint alerta Wallace sobre os treinos. Enzo desiste de aplicar golpes com Pereirinha. Henrique avisa a Celina que continuará apoiando Beatriz. Esther e Paulo se reconciliam.

Tereza Cristina exige que Ferdinand sequestre Griselda. O delegado Paredes avisa a Joana que prenderá Ferdinand. Marilda se recusa a ficar sozinha na mansão com Tereza Cristina. Crô implica com Baltazar na volta para casa. Ferdinand foge da polícia. O avião de Teodora volta para o aeroporto, e Quinzé consegue falar com ela.

Os capítulos de Fina Estampa são fornecidos pela Globo e estão sujeitos a alteração sem aviso prévio

