Resumo do capítulo de hoje, terça-feira, 15 de setembro · .

Confira o resumo do próximo capítulo da reprise de Apocalipse, que vai ao ar hoje, terça-feira (15), na Record:

Através de Melina, Brenda observa os planos de Ricardo. Adriano tenta convencer o filho a desistir do bombardeio. Ricardo autoriza o ataque ao navio. Benjamin e Hanna ficam chocados com a explosão. Ricardo comemora. Adriano disfarça o desconforto. Benjamin vê algo próximo ao local do ataque.

Ricardo descobre que restaram sobreviventes. Zoe e os amigos conseguem fugir em um bote. Ricardo ordena a morte dos sobreviventes. Benjamin reencontra Zoe. Celeste procura por Chico. Ricardo comemora o feito. Saulo e Noah se salvam. Celeste encontra o corpo de Chico. Soldados do governo perseguem os fugitivos.

Clique aqui para ver os resumos dos próximos capítulos de Apocalipse.

Os capítulos de Apocalipse são fornecidos pela Record e estão sujeitos a alteração sem aviso prévio

Inscreva-se no canal do . no YouTube e assista a vídeos com revelações do que vai acontecer na sua novela preferida.

© 2020 . | Proibida a reprodução