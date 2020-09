Resumo do capítulo de hoje, terça-feira, 15 de setembro · .

Confira o resumo do próximo capítulo da reprise de Jesus, que vai ao ar hoje, terça-feira (15), na Record:

Maria diz que acompanhará os filhos até Jerusalém. Shabaka segue lutando contra Longinus. Asisa se irrita com Laila. Jairo conversa com Simão Fariseu sobre sua família. Adela pede para falar com os filhos. Deborah encontra Tiago Justo e avisa que vai procurar seu filho. Marta avisa a Lázaro que precisam partir para a Galileia. Adela avisa que Gestas engravidou Judite. Shabaka vence Longinus.

Chuza aposta e tenta disfarçar diante de Joana. Shabaka recebe os cumprimentos de todos. O Hidrópico fica satisfeito com a visita de Diana e pede para segurar em sua mão. Tiago Justo não consegue abrir o coração para Deborah. Lázaro segue para a Galileia para avisar a Jesus sobre o plano de Caifás. Caifás pede para Barrabás matar Jesus. João e Tiago Maior se desculpam com Goy.

Susana descobre que querem matar Jesus. Noemi pede emprego na hospedaria de Shabaka e é perseguida por soldados romanos. Susana se preocupa com Lázaro. Adela estranha o comportamento de Barrabás. Cláudia discute com Pilatos. Jairo sorri para Laila. Antipas beijaTemima. Noemi é atacada por alguns soldados. Tiago se preocupa com Deborah. Petronius salva Noemi. Pedro descobre que Cornélius pediu Sara em casamento.

