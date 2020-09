Resumo do capítulo de hoje, terça-feira, 15 de setembro · .

Confira o resumo do próximo capítulo da reprise de Flor do Caribe, novela das seis da Globo, que vai ao ar hoje, terça-feira (15):

Dadá convoca a avó para ajudar Ester a dar à luz seu filho. Juliano se surpreende ao ver o bebê que Doralice e Quirino acharam na porta de casa. Cassiano continua tentando fugir. Dadá anuncia que o filho de Ester e Cassiano nasceu. Hélio passa no vestibular e faz planos com Zuleika sobre seu futuro no Grupo Albuquerque. Ester decide que o nome de seu filho será Samuel.

Alberto convida Ester para ir a Natal fazer compras para Samuca. Donato é condenado a 20 anos de prisão. Taís e Olivia ficam apreensivas quando Chico informa que está guardando o dinheiro da indenização dado por Alberto para quando Cassiano voltar. Uma parede de terra desaba em cima de Duque. Alberto pede Ester em casamento.

