Resumo do capítulo de hoje, terça-feira, 8 de setembro · .

Jairo e Simão Fariseu tentam expulsar o Lunático da cidade. Jesus retorna a Cafarnaum. Gabriela reencontra João. Zaqueu cobra os impostos da hospedaria de Shabaka. Sem dinheiro, Susana diz que dará um jeito. Petronius pede informações para Temina. Asisa se aborrece com o retorno de Jesus. Zelote avisa Jesus sobre o Lunático. Susana pede para participar do torneio de lutas.

Shabaka tenta impedi-la. Judite descobre que está grávida de Gestas. Petronius questiona a aproximação de Cassandra com Fíllon. Jesus condena a atitude de Simão Fariseu e Jairo. Shabaka também pede para participar do torneio. Barrabás pede para Dimas e Gestas sequestrarem a irmã de Petronius. Jesus expulsa o demônio do Lunático. Helena pensa em fugir para se encontrar com Judas Tadeu.

Natanael se declara para Yoná. Os apóstolos avisam de que não podem falar sobre o que ocorreu ao lado do Mestre. Asisa faz um brinde ao nascimento do neto. Diana alerta Adela sobre Barrabás. Livona chega e avisa que Judite está grávida de Gestas. Judas Iscariotes se sente atraído por Maria Madalena. Tiago Maior diz que Judas Tadeu deve ter fé. Temima propõe uma aliança com Barrabás.

Lázaro descobre que Susana irá lutar. No palácio, os lutadores são apresentados. Lázaro vê Petronius apoiando Susana e fica enciumado. Um babilônico traz o Homem Hidrópico com uma corrente no pescoço para participar do torneio. A criatura avisa que não sabe lutar, mas é obrigado a competir. Iscariotes questiona Jesus por não terem conseguido expulsar o demônio do Lunático. Jesus reclama da falta de fé dos discípulos.

