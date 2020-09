Resumo do capítulo de hoje, terça-feira, 8 de setembro · .

Confira o resumo do próximo capítulo da reprise de Totalmente Demais, novela das sete da Globo, que vai ao ar hoje, terça-feira (8):

Jacira expulsa Janaína de casa quando a filha decide ficar com Weslley. Lili e Germano descobrem que seu cofre está vazio e denunciam o roubo à polícia. Germano e Lili ficam perplexos quando Débora confirma que Sofia adulterou o jantar.

Jonatas insinua que Jacaré pode ser um aliado de Sofia. Germano decide ir ao restaurante onde Sofia está com Eliza, temendo que algo aconteça com a modelo. Jacaré pega Eliza como refém.

