Retome as atividades no varejo com segurança!

Sabemos que estamos em pandemia, embora ainda não tenhamos cura definitiva para o Coronavírus, o mundo caminha para isso. Enquanto aguardamos ansiosos por uma solução definitiva, todos nós estamos passando por uma imensa adaptação.

Resiliência

Sendo essa situação toda, um verdadeiro teste de resiliência no que tange as atividades comerciais. Não há nada mais importante e inestimável que vidas humanas, essas possuem valor e nunca preço. Mas os impactos financeiros de uma parada nas atividades de uma economia são inegáveis, vivemos uma crise por uma razão sem precedentes.

Retomada

A boa notícia diante disso é que, ainda que aos poucos, as atividades estão sendo retomadas.

Se a sua empresa atua apenas via online, certamente não parou as suas atividades e não sentiu o impacto negativo nas finanças. Porém, se a sua renda como empreendedor for oriunda apenas da sua atividade no varejo, sabemos que foram tempos difíceis para a administração do seu negócio.

Agora que pode retomar seu comércio, loja ou feira livre, esperamos que tenha sucesso. Mas lembre-se, ainda estamos passando por essa situação, e esse novo contato entre as pessoas exige cuidados.

Recomendações gerais:

Use máscaras

Mantenhas as mãos limpas

Evite aglomerações de pessoas em seu estabelecimento

Faça marcação respeitando a distância entre elas, dentre outras.

Material de apoio

O Sebrae disponibilizou um material muito interessante sobre essa retomada com segurança.

Vamos deixar linkados de acordo com a sua atividade, Se você atuar com mercados ou correlatos, se a sua atividade é diretamente em lojas, e também há materiais específicos para quem atua em feiras livres.

Você pode baixar placas para colocar no comércio. Ainda há e-books e check lists.

Esperamos que retome as suas atividades com segurança e tenha boas vendas!