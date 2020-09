Revalida 2020: MEC prorroga prazo para inscrição

O prazo de inscrição para o Revalida 2020 foi prorrogado. De acordo com o prazo anteriormente estabelecido pelo Ministério da Educação (MEC) o período de inscrição se encerraria na próxima sexta-feira, dia 2. No entanto, com a prorrogação, o novo prazo vai até 23h59 dia 5 de outubro.

Desse modo, os interessado têm até a próxima segunda-feira para acessar o portal do Revalida e finalizar a inscrição, que é exclusivamente on-line. Clique aqui se inscrever no Revalida 2020.

Segundo o Inep, o objetivo de prorrogar o prazo é de manter o compromisso e garantir a participação de todos os interessados.

Para confirmar a participação na primeira etapa do exame é preciso pagar uma taxa no valor de R$ 330. Além disso, o participante deverá comprovar que possui diploma de graduação em medicina expedido por instituição de ensino superior estrangeira reconhecida no país de origem.

O exame é de caráter obrigatório para todos os médicos (sejam brasileiros ou estrangeiros), que se formaram no exterior e desejam exercer a Medicina no Brasil.

O Revalida possui duas etapas, a primeira é exclusivamente teórica. Assim, primeira etapa da a prova está prevista para o dia 6 de dezembro. Pela manhã, os candidatos deverão resolver 100 itens objetivos. Já pela tarde, a prova é discursiva e conta com cinco questões.

Ainda de acordo com o edital, o resultado final da prova só ficará disponível no dia 5 de março de 2021.

Sobre o Revalida

O Revalida é o Exame Nacional de Revalidação de Diplomas Médicos expedidos por Instituição de Educação Superior Estrangeira. O exame objetiva avaliar de forma rigorosa as habilidades e competências para o exercício da profissão. Desse modo, as duas etapas da provas são de caráter eliminatório.

Além disso, o Inep é responsável pela organização e aplicação. A criação do Revalida se deu por meio da Portaria Interministerial nº 278, de 17/03/2011.

