Revelação da HBO, ator de Lovecraft Country será vilão em Homem-Formiga 3 · .

Destaque como o protagonista Atticus Freeman em Lovecraft Country, série da HBO, Jonathan Majors é a mais nova adição ao Universo Cinematográfico da Marvel. O ator foi escalado para viver o vilão de Homem-Formiga 3, herói vivido por Paul Rudd tanto nos filmes solo do personagem quanto nas aventuras dos Vingadores.

De acordo com fontes da revista The Hollywood Reporter, Majors viverá Kang, o Conquistador, antagonista clássico dos quadrinhos da Marvel. Sua aparição nos cinemas já era esperada pelos fãs desde a derrota de Thanos em Vingadores: Ultimato (2019), com a expansão do universo cósmico e a possibilidade da introdução de personagens de outros mundos.

O ator de 31 anos tem em Lovecraft Country a sua grande “estreia” em Hollywood. Apesar de ter participado de outras produções, como Destacamento Blood (2020), filme de Spike Lee para a Netflix, foi com a série da HBO que Majors conseguiu o seu primeiro protagonista de destaque.

A produção de Homem-Formiga 3 foi adiada para a meados de 2021 por conta da pandemia da Covid-19. Com Peyton Reed, responsável pelos dois filmes anteriores, de volta no cargo de diretor, o longa deve chegar aos cinemas apenas em 2022.

