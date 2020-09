Reynaldo Gianecchini revela que estreia na TV ainda causa incômodo

Lá se vão vinte anos desde que Laços de Família fez sua estreia na Globo. Entre os nomes do elenco, figurava o de um novato na TV: Reynaldo Gianecchini, então com 28 anos. O anúncio da reprise da novela no bloco Vale a Pena Ver de Novo trouxe várias lembranças ao ator, hoje com 47.

“Tinha tudo pra dar errado“, disse ele à colunista Patrícia Kogut, do jornal O Globo. “Você não faz um protagonista das 21h sem experiência e passa ileso por isso“, analisou o galã, que foi bombardeado pela crítica, na época, devido à falta de proximidade com a câmera e a aparente insegurança.

Gianecchini confidenciou que o seu desempenho na trama de Manoel Carlos lhe causa incômodo até hoje. “Fiquei me criticando a novela inteira. Até hoje nunca é confortável me ver“, confessou.

O global também recordou o desconforto causado pela fama: “Foi o ano de maior assédio da minha vida. Havia situações na vida particular que me deixavam muito nervoso. Eu não estava acostumado. Tenho uma natureza reservada“.

Uma dessas situações ocorreu quando fãs invadiram a casa de uma tia, ao perceberem que Gianecchini estava lá, pesquisando um personagem: “Começaram a invadir a casa dela, pular pela janela. Minha tia chorando. Foi uma coisa horrorosa. Fiquei desesperado. Liguei para a polícia, que me resgatou e me pôs no camburão. (…) Foi uma história quase traumatizante“.