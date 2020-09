Riachuelo abre novas vagas de EMPREGO em diversos cargos

A Riachuelo faz saber aos interessados a abertura de nada menos que 68 novas vagas de emprego. As oportunidades são para diversos cargos em diversos estados do país.

A Riachuelo (também estilizado como RCHLO) é uma rede de lojas de departamento brasileira pertencente ao Grupo Guararapes Confecções. É uma empresa fundada em Recife – Pernambuco em 1956, com pequenas lojas, focada na venda de tecidos mais baratos. Em 1979, o Grupo Guararapes Confecções comprou a Riachuelo fazendo uma reestruturação na empresa fornecendo apenas roupas prontas com lojas maiores oferecendo peças a preço de custo para concorrer com outras empresas do ramo.

Em 2013, a empresa empregou cerca de 22.000 empregados e foi eleita a marca de moda mais valiosa do Brasil, avaliada em US$ 690 milhões, ocupando o 33º lugar da lista das 100 marcas mais valiosas do país, segundo a Brand Finance.

Confira alguns cargos abaixo:

Cargos disponíveis

Atendente

Operador de Caixa

Líder de Atendimento

Líder de Perfumaria

Assistente de Estoque

Supervisor de Vendas

Monitor de Loja

Fiscal de Loja

Assistente de Crediário

Assistente de Finanças

As vagas são para São Paulo, Goiás, Bahia, Espírito Santo, Paraíba, Santa Catarina, Alagoas, Mato Grosso do Sul, Pará, Paraná e Sergipe.

Pré-requisitos

Formação ensino médio completo

Disponibilidade total de horário, finais de semana e feriados

Experiência com venda de produtos financeiros, preferencialmente no varejo

Benefícios

Assistência médica

Assistência odontológica

Convênio com empresas parceiras

Participação nos Lucros ou Resultados

Programa de treinamentos

Vale-refeição

Vale-transporte

Inscrição

Os interessados podem saber mais detalhes sobre o cargo desejado e se candidatar através do site de recrutamento.

