Ricardo sente a fúria de Deus e tem rosto corroído por feridas nojentas · .

O reino de Ricardo (Sergio Marone) começará a desmoronar nos últimos capítulos de Apocalipse. As profecias bíblicas vão se cumprir, e o Anticristo enfim sentirá a cólera de Deus na própria pele. Assim como todos os habitantes da Nova Babilônia, o coisa-ruim terá o corpo coberto por chagas purulentas e dolorosas na novela da Record.

Refugiados no Vale de Megido, em Israel, os Santos da Resistência assistirão atônitos às notícias de que o emissário do diabo terá mandando exterminar crianças a adolescentes que não aceitam a marca da Besta. “Meu filho, ele é só um garoto”, lamentará César (Fernando Pavão).

Zoe (Juliana Knust) tentará consolar os seus companheiros. “Talvez Deus quisesse poupá-los de um sofrimento ainda maior. O mais importante é que eles não sucumbiram às tentações como muitos que nós conhecemos, que aderiram à marca e ficaram sob domínio de Satanás. Eles perseveraram até o fim, firmes na fé”, confortará a mulher de Ben (Igor Rickli).

Com uma bíblia em mãos, ela lerá um trecho do livro da Revelação (Apocalipse 16:1-2) para lembrá-los que Ricardo ainda vai pagar muito caro por todas as suas maldades.

“Ouvi vinda do santuário uma grande voz dizendo aos sete anjos: ‘ide e derramai pela terra as sete taças da cólera de Deus’. Saiu pois o primeiro anjo e derramou a sua taça pela terra, e os homens portadores da marca da besta e adoradores de sua imagem sofreram com úlceras malignas e perniciosas”, dirá a personagem de Juliana Knust.

Zoe (Juliana Knust) lê um trecho da Bíblia sobre a queda de Satanás no folhetim da Record

Em seguida, o folhetim de Vivian de Oliveira mostrará Ariela (Leona Cavalli) em pânico diante do espelho. Ela estará coberta por feridas nojentas e cheias de pus, que a levarão até o chão com dores inimagináveis.

Nem mesmo Ricardo escapará. “O que é isso no seu rosto?”, estranhará Débora (Bia Seidl), que gritará de pavor ao perceber que também está repleta pelas pústulas. “Maldição”, rosnará o antagonista de Sergio Marone, certo de que os seus anos de domínio sob a humanidade estão com os dias contados.

