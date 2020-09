Ricardo Tozzi ostenta luxo, piscina infinita e paisagem incrível em sítio; confira · .

Quando não está gravando novelas na Globo, Ricardo Tozzi tem um belo destino para se refugiar no campo. O ator é dono de um sítio em Petrópolis, cidade serrana do Estado do Rio de Janeiro, onde mantém duas casas: uma pequena e aconchegante e outra enorme, majestosa, com uma piscina de borda infinita e bela vista para montanhas.

Segundo o ator, quando o terreno foi comprado, não havia nada ali. Ele então quis construir primeiro uma “casinha”, compacta e acolhedora, em que pudesse ficar enquanto a construção da casa grande se desenvolvia.

O imóvel maior impressiona por vários aspectos. A casa tem janelas gigantes, voltadas para a paisagem privilegiada da encosta da montanha Maria Comprida.

As enormes janelas da casa de Ricardo Tozzi, que refletem a paisagem montanhosa da serra

“Todo o projeto começou quando eu dei de cara com esse vale. Tem uma coisa que eu queria que era, em cada cômodo da casa, enquadrar a vista de uma forma diferente. São vários enquadramentos dessa vista que eu me apaixonei. Eu quis emoldurar essa vista”, descreveu ele ao programa Casa Brasileira, do GNT.

Na parte externa, há também uma piscina do estilo de borda infinita, também com as montanhas de plano de fundo. “O lugar da piscina, de relaxamento, é debruçado pra essa vista, com a borda infinita pra realmente parecer integrado”, comentou.

O programa mostra a casa grande ainda sem todos os móveis, mas hoje o projeto, do arquitero Flávio Assumpção, já está todo concluído. Segundo reportagem do UOL Economia, o sítio de Tozzi, com as duas casas e muito luxo, tem valor estimado entre R$ 3 milhões e R$ 8 milhões. Mas ele não parece interessado em vender. “É aqui que quero passar o resto da vida”, disse.

Assista abaixo ao programa Casa Brasileira, do GNT, que mostra a mansão de Ricardo Tozzi em Petrópolis:

