Rick and Morty: 5 vezes que em que sentimos pena de Morty

Na série animada Rick and Morty, acompanhamos as aventuras dos personagens-títulos enquanto viajam no tempo e no espaço descobrindo as mais diversas loucuras. A química entre os dois é tanta, já que são avô (Rick) e neto (Morty), que há várias teorias malucas na internet falando sobre a relação deles.

O carisma de Morty Smith, no entanto, chama mais a atenção do público. Embora o personagem cometa alguns deslizes eventuais, são bem nesses momentos que acontecem situações um tanto quanto incômodas com ele, deixando-nos comovidos.

Portanto, veja nesta lista alguns dos momentos em que sentimentos pena de Morty ao longo da série.

1. Morty passando vergonha na frente dos ídolos

(Reprodução)Fonte: Cartoon Network

Um dos momentos mais divertidos da série é, sem dúvidas, relacionado aos super-heróis Vindicators (uma clara referência aos Vingadores, da Marvel). No entanto, seu excêntrico avô apronta todas com eles, envergonhando o garoto na frente de seus maiores ídolos. Embora todas as artimanhas de Rick tivessem um propósito no final, é um pouco embaraçoso ver como ele se comportou diante do neto.

2. Morty quebra suas pernas

(Reprodução)Fonte: Cartoon Network

Por conta de seu avô, Morty já passou por poucas e boas. Uma delas, inclusive, ocasionou um acidente bastante triste com o adolescente. Quando eles vão até a Dimensão 35-C em busca das megassementes, Morty acaba sofrendo um pequeno acidente e quebra as pernas graças às botas antigravidade de Rick.

Mesmo sendo cuidado pelo avô, Morty acaba sofrendo bastante com isso. Dá uma peninha, não é mesmo?

3. Morty é usado por Rick

(Reprodução)Fonte: Cartoon Network

Quando Morty descobre as verdadeiras intenções do avô de levá-lo em suas aventuras mirabolantes, sentimos um pouco de pena do personagem. Tudo se dá por conta de suas ondas cerebrais que oferecem um mecanismo de camuflagem perfeito para proteger as de Rick durante essas aventuras. Desde esse evento, o público já sabe bem como funciona o relacionamento entre eles.

4. Morty se enterra no quintal

(Reprodução)Fonte: Cartoon Network

Um dos momentos mais bizarros e aterrorizantes de toda a série acontece quando Morty precisa se enterrar. Isso acontece porque, junto de Rick, eles precisam fugir de seu mundo para uma realidade alternativa, assumindo o lugar de seus “eus alternativos”.

Dessa forma, Morty enterra a si mesmo no quintal com uma expressão extremamente assustadora. Isso certamente deixou o público com pena do personagem, desejando abraçá-lo e protegê-lo de todo o perigo.

5. Perdendo a namorada

(Reprodução)Fonte: Cartoon Network

Por fim, não podemos deixar de citar esse evento catastrófico na vida do adolescente Morty. Quando ele encontra o verdadeiro amor de sua vida, por meio de um dispositivo que economiza tempo, algumas coisas acabam não saindo como o planejado e ele precisa se despedir de sua namoradinha.

E o relacionamento deles ainda é apagado quando Jerry confunde o dispositivo de Morty com o controle remoto da TV. Esse personagem só sofre, não é?

Se você se lembra de outro momento como esse em Rick e Morty, não deixe de nos contar pelos comentários! Vale lembrar que a série animada pode ser assistida na Netflix.