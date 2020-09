Rival da Netflix renova série de heróis desajustados da DC para a terceira temporada · .

Rival da Netflix na guerra dos streamings, o HBO Max, da Warner, confirmou que Patrulha do Destino (Doom Patrol, no original) ganhará uma terceira temporada na plataforma. A série sobre heróis desajustados da DC era exibida pelo DC Universe, serviço criado para exibir as produções originais da editora, e agora será exclusiva da nova casa.

Os novos episódios estão programados para estrear apenas em 2021. O anúncio foi feito durante o DC FanDome, evento criado para anunciar as principais novidades das produções baseadas nos heróis da editora.

“Em nome do maravilhoso elenco, escritores e equipe técnica, estamos emocionados e gratos pela oportunidade de retornar à Mansão Doom”, ​​disse o produtor executivo Jeremy Carver em comunicado. “Somos especialmente gratos aos nossos parceiros da Warner Bros. Television, DC Universe e, claro, HBO Max”.

A renovação permite que a série conclua os acontecimentos do segundo ano, que teve a produção paralisada antes da gravação do último episódio.

O elenco de Patrulha do Destino é composto por Diane Guerrero (Orange Is the New Black), April Bowlby (Two and a Half Men), Matt Bomer (The Sinner), Brendan Fraser (The Affair), Timothy Dalton (Penny Dreadful) e Joivan Wade (EastEnders). No Brasil, a série é exibida no canal pago Cinemax.

