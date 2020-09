Rival do Tesla Model S, Lucid Air custará de US$ 80 mil a 169 mil

A Lucid Motors vai lançar seu sedã elétrico “Lucid Air” nesta quarta-feira (09), e, ao que tudo indica, a Bloomberg quebrou o embargo sobre o preço de veículo, anunciando que ele custará entre US$ 80 mil e US$ 169 mil, a depender de como sairá montado de fábrica, e desconsiderando incentivos fiscais. O evento de lançamento começará às 20:00h (horário de Brasília).

Elétrico mais rápido do mundo

Recentemente, o Lucid Air ganhou o “título” de veículo elétrico de passageiros mais rápido do mundo, ao superar o Tesla Model S Performance. O sedã é capaz de percorrer 400 metros em 9,9 segundos, enquanto seu principal concorrente completa o percurso em 10,4 segundos.

Segundo a Bloomberg, estas serão as opções do Lucid Air que se enquadram na faixa de preços com teto em US$ 169 mil:

The Air – Modelo padrão, com disponibilidade prevista para 2022 e preço inicial começando abaixo dos US$ 80 mil (US$ 72 mil com incentivos fiscais);

Air Touring semi-completo – Este modelo será disponibilizado a partir do final de 2021 e com preço inicial em US$ 95 mil (US$ 87,5 mil após incentivos fiscais);

Air Grand Touring completo – Disponível a partir de meados de 2021, este modelo terá preço inicial de US$ 139 mil (US$ 131,5 mil após incentivos fiscais);

Air Dream Edition completo – Este modelo terá fabricação limitada e será disponibilizado a partir do segundo trimestre de 2021, por US$ 169 mil (US$ 161,5 mil após incentivos fiscais).

Um teste de terceiros estimou a autonomia do Air em 832 quilômetros com apenas uma carga. Agora, já sabemos que essa capacidade foi atrelada ao modelo Air Grand Touring. Naturalmente, modelos com desempenho superior devem consumir mais.

Para efeitos de comparação, o Tesla Model S, que tem sido diretamente comparado ao Lucid Air, tem faixa de preço entre US$ 75 mil a US$ 111,5 mil, a depender da configuração.