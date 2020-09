Robbie Amell se diz aberto para voltar ao Arrowverse como Firestorm

O ator Robbie Amell, que interpretou o super-herói Firestorm no início da série The Flash, que se sacrificou para salvar Central City logo no início da 2ª temporada da série, revelou em uma conversa com o site Comic Book Resources que está aberto para retornar ao Arrowverse caso o canal The CW tenha interesse em seu retorno.

Robbie é primo do também ator Stephen Amell, que interpretou durante oito temporadas o personagem Oliver Queen em Arrow. Na conversa, ele também revelou que seu primo sente saudades de atuar nas séries da The CW como Arqueiro Verde.

“Estou muito orgulhoso do meu primo, acho que ele fez algo incrível. Sei que ele sente falta, mas, ao mesmo tempo, provavelmente era o momento certo para ir”.

Robbie disse que ainda mantém contato com a produção da série e até mesmo com Danielle Panabaker, atriz que interpretou sua esposa na tela, Caitlin Snow.

(The CW/Reprodução)Fonte: EW

“Eu adoraria voltar, sempre que funcionar, mas há ótimas pessoas e personagens de apoio em The Flash. Eu nunca quero ser o cara que vem para alguns episódios e rouba tempo de outras pessoas que merecem. Ainda estou em contato com as pessoas que estão no comando e com Danielle. Eu adoraria voltar, mas quem sabe quando e como. Teria que fazer sentido para todos.

O que você acha do retorno? Gostaria de ver Firestorm de volta no Arrowverse?