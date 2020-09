Robert Pattinson se recupera da Covid-19, e The Batman retoma gravações · .

As gravações do novo filme do Batman foram retomadas depois de terem sido paralisadas por causa do coronavírus. Robert Pattinson está recuperado após testar positivo para Covid-19 e ficar em isolamento, seguindo os protocolos de segurança. Enquanto mantinha o elenco afastado, a produção seguia com os trabalhos de construção de sets de filmagem na Europa.

“Após o hiato de quarentena por precaução da Covid-19, as gravações de The Batman no Reino Unido foram retomadas”, informou um representante da Warner Bros à revista Variety.

As filmagens do longa foram interrompidas no início de setembro após a confirmação de que um membro da equipe havia testado positivo para o novo coronavírus. Embora o estúdio ou os representantes de Pattinson não tenham confirmado a informação, fontes da revista Vanity Fair afirmaram que o indivíduo contaminado era mesmo o astro.

Esta foi a segunda paralisação nos trabalhos desde o início da pandemia. Quando o anúncio da contaminação foi feito, as filmagens haviam acabado de recomeçar após a interrupção geral da indústria do entretenimento, em março deste ano.

Com Pattinson no papel do herói, o elenco ainda conta com Paul Dano, Zoë Kravitz, John Turturro, Colin Farrell, Jeffrey Wright, Andy Serkis e Peter Sarsgaard.

