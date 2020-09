Robô gigante de 20 metros dá seus primeiros passos no Japão

Um robô gigante que parece ter saído de um anime está ganhando vida no Japão. Um parque de Yokohama criou um Gundam com cerca de 20 metros de altura e recentemente fez testes de movimento com o “megazord”, gerando imagens que chamam a atenção.

Em uma série de gravações que estão tomando a internet, a estátua inspirada nos robôs de Mobile Suit Gundam aparece dando seus primeiros passos. Os responsáveis pela obra também mostraram a máquina gigante movendo a cabeça e até se ajoelhando.

É importante ressaltar, porém, que o robô gigante do parque em Yokohama não é muito rápido. Boa parte das imagens gravadas foram aceleradas em até quatro vezes, segundo o site Futurism.

Ou seja, apesar de ser uma atração impressionante, claramente o robô não é capaz de defender a humanidade de um ataque de monstros gigantes. A versão realista do Gundam RX-78-2 pesa cerca de 25 toneladas, o que explica a movimentação travada.

O robô gigante promete ser uma das principais atrações do Gundam Factory de Yokohama, mas ainda não está sendo exibido de perto para o público. A atração tinha previsão de estreia para outubro de 2020, mas a pandemia acabou afetando o cronograma e a abertura só acontecerá no final do ano.