Rocket League se tornará grátis semana que vem

Lançado originalmente em 2015, Rocket League logo se tornou uma das maiores sensações dos videogames e agora, em 23 de setembro de 2020, ficará ainda maior ao se tornar free to play, com download grátis para os jogadores de todas as plataformas!

(Fonte: Psyonix/Reprodução)Fonte: Psyonix

Com as mudanças de Rocket League, chegarão também novos Torneios Competitivos grátis, que rolarão todos os dias! Esses torneios poderão ser jogados sozinho ou com um time fechado de três jogadores, que disputam uma competição entre 32 times de ranking similar ao seu. Com o desempenho do torneio será possível obter créditos e então trocá-los por novos itens exclusivos.

Também chegarão novos desafios com direito a itens e XP de brinde. Serão três desafios semanais, com mais três desafios adicionais para os assinantes do Rocket Pass Premium. Como se não bastasse, ainda há desafios que duram uma temporada inteira e rendem prêmios ainda melhores!

O mais legal é que, com a atualização, também será possível compartilhar o seu progresso entre as diferentes plataformas em que o jogo foi lançado ao visitar o site da Epic Games e então selecionar qual a sua conta com o maior nível, e então exportá-la. Você já tinha jogado Rocket League, ou vai dar uma primeira chance na nova versão free to play? Comente logo abaixo!