Rodrigo Bocardi causa confusão e diverte colegas em telejornal da Globo

Rodrigo Bocardi arrancou gargalhadas no Bom Dia São Paulo, da Globo, nesta sexta-feira (04). Isso porque, em conversa com Glória Vanique e Natália Ariede, ele confundiu um coração com um avião de origami.

A situação aconteceu após uma reportagem da repórter sobre o sucesso que a arte japonesa de dobrar vem fazendo durante a pandemia. Glória Vanique, então, mostrou um tsuru, tipo de origami, feito por Felipe Bortoloto, auxiliar do telejornal da Globo.

Rodrigo Bocardi, em seguida, explicou que durante a exibição da reportagem o profissional fez alguns origamis e levou os apresentadores no estúdio. “Dá uma olhada no avião que a Glória Vanique vai segurar”, disparou o âncora.

No entanto, tratava-se de um coração de origame. “Isso não é um avião, Rodrigo, é um coração. Não sabe nem dobrar nem identificar”, respondeu Glória, aos risos com o erro do apresentador.

“Vê se voa”, completou Bocardi, jogando o objeto para a colega de telejornal. O apresentador também tentou fazer um marcador geométrico de livros, mas acabou sendo reprovado pelas jornalistas no ar.

Recentemente, o âncora caiu no riso junto com Gloria Vanique ao mostrar um detalhe inusitado dos bastidores do telejornal. Ele decidiu comprovar que um elemento é crucial para segurar as pontas de uma produção de televisão: a fita crepe. Ao vivo, então, o apresentador começou a tirar pedaços de fita de vários lugares do estúdio.

“Tem uma coisa aqui que é fundamental para a existência e funcionamento de uma TV. Quem é da área sabe o que é. Um negocinho simples, simples: fita crepe. A televisão não existe sem fita crepe, saiba disso”, comentou o jornalista.