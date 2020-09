Rodrigo Faro quase foi o temido Cadeirudo de A Indomada; entenda · .

Muito antes de se tornar apresentador na Record, Rodrigo Faro teve carreira de ator na Globo. Sua primeira novela foi A Indomada (1997), e por pouco ele não terminou a trama com enorme destaque. O grande mistério da história girava em torno do Cadeirudo, figura que assustava mulheres pela cidade. Aguinaldo Silva cogitou que o personagem de Faro fosse o aterrorizador, e ele chegou até a gravar as cenas em que se revelava.

Em A Indomada, Faro tinha 24 anos e interpretava Beraldo, rapaz que trabalhava num empório durante o dia e como barman durante a noite, além de dar suas escapadas para o bordel de Greenville quando podia. Um papel bem coadjuvante.

Mas Aguinaldo Silva viu algum potencial nele. A atriz Sônia de Paula, que viveu a beata Lurdes na novela das nove, fala que seis finais diferentes foram gravados para o Cadeirudo, cada um com um personagem sendo revelado como a figura com andar desengonçado que assustava as prostitutas.

Reprodução/TV Globo Rodrigo Faro como o Beraldo de A Indomada

“O Cadeirudo foi revelado no penúltimo capítulo. Nós [atores] descobrimos quem era junto com o público, vendo a novela. Seis atores gravaram os finais [dessa trama] com seus personagens. Eu, o Licurgo [Spínola], o Rodrigo Faro”, ela conta, sem lembrar quem foram os outros três. Nem os próprios atores sabiam o que autor e direção decidiriam sobre esse mistério.

“Tanto é que na época o Marcos Frota [que também estava no elenco] disse que a filha dele perguntava quem era o Cadeirudo, e ele dizia: ‘Eu não sei’. As pessoas faziam aposta, ninguém sabia mesmo”, ressalta a atriz.

Após A Indomada, Rodrigo Faro ainda foi ator da Globo até 2006 e atuou em várias novelas, como Malhação (da qual foi protagonista em 1998), O Cravo e a Rosa (2000) e O Profeta (2006). Em 2008, ele foi contratado pela Record e assumiu a apresentação de O Melhor do Brasil.

Cadeirudo no Globoplay

Já Sônia de Paula ganhou muita fama após a revelação de que o Cadeirudo era Lurdes, que criou o personagem mancomunada com a vilã Altiva (Eva Wilma). Ela teve de lidar com abordagens curiosas do público. “A repercussão foi uma loucura, as pessoas queriam que eu andasse como o Cadeirudo, mas na verdade era um bailarino que fazia aquele andar”, revela.

Sônia está longe das novelas desde 2009, e na última década se dedicou a realizar produções culturais e educativas para crianças. Ela está animada com a entrada de A Indomada no catálogo do Globoplay.

“É sempre uma emoção ver uma obra depois de alguns anos e ver que é muito atual. Estou muito feliz de poder ter a oportunidade de rever mais uma vez esse trabalho. Foi muito gratificante”, declara.

