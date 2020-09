Rodrigo Maia APOIA prorrogação do novo auxílio emergencial

O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, declarou seu apoio e afirmou ser uma decisão responsável a prorrogação do auxílio emergencial até dezembro.

De acordo com Maia, a prorrogação foi bem avaliada pela equipe econômica, uma vez que se faz necessário atender aos mais vulneráveis durante a pandemia e não fugir do controle nos gastos públicos.

“O importante era o governo ter tomado a decisão de encaminhar aquilo que o governo e a equipe considera possível. Vamos avaliar. Temos que ter muito cuidado, o auxílio é muito importante, mas os valores já vinham gerando um forte impacto nas contas públicas. No momento adequado, vamos colocar em votação”, disse Maia.

Ainda, o presidente da Câmara dos Deputados destacou que o novo programa social do governo cria uma renda mínima permanente para a população de baixa renda, garantindo maior mobilidade social aos atendidos.

Maia diz que vai trabalhar na aprovação da prorrogação do auxílio

Na terça-feira (01), presidente da Câmara, Rodrigo Maia, afirmou que irá trabalhar para a aprovação da prorrogação do auxílio emergencial anunciado pelo governo.

O presidente Jair Bolsonaro e líderes do centrão anunciaram hoje (01) a prorrogação do auxílio emergencial por mais quatro meses, com o valor de R$ 300.

Você Pode Gostar Também:

“Se é o valor que o governo considera possível, então vamos trabalhar para aprovar”, disse Maia ao site “UOL”.

O presidente Jair Bolsonaro teve uma conversa com Rodrigo Maia e o presidente do Senado, Davi Alcolumbre sobre o assunto antes de fazer o anúncio à imprensa. Ainda, o presidente Bolsonaro afirmou que vai enviar a reforma administrativa nesta quinta-feira (3) ao Congresso.

Quem pode receber o auxílio emergencial

O projeto altera uma lei de 1993, que trata da organização da assistência social no país. De acordo com o texto, durante o período de três meses será concedido auxílio emergencial de R$ 600 ao trabalhador que cumpra, ao mesmo tempo, os seguintes requisitos:

seja maior de 18 anos;

não tenha emprego formal;

não seja titular de benefício previdenciário ou assistencial, beneficiário do seguro-desemprego ou de programa de transferência de renda federal, ressalvado o bolsa-família;

a renda mensal per capita seja de até meio salário mínimos ou a renda familiar mensal total seja de até três salários mínimos.

O auxílio vai ser cortado caso aconteça o descumprimento dos requisitos acima. O texto também deixa claro que o trabalhador deve exercer atividade na condição de: