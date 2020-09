Rodrigo Simas e Agatha Moreira são diagnosticados com Covid-19

Rodrigo Simas e Agatha Moreira trabalham juntos desde 2012, assumiram o romance no segundo semestre de 2018 e desde então esbanjam cumplicidade nas redes sociais. Essa intimidade entre os dois, dessa vez, não foi enxergada de uma maneira positiva.

Conforme divulgado por Fábia Oliveira, do Jornal O Dia, o casal de atores aumentou a lista de famosos diagnosticados com a Covid-19. Ainda de acordo com a coluna, os dois estavam seguindo à risca o isolamento social da quarentena, permanecendo em casa desde março.

Os dois ainda não emitiram qualquer pronunciamento nas redes sociais ou para a imprensa, sobre o novo coronavírus. Há aproximadamente duas semanas atrás, Agatha postou uma foto com o namorado e reclamou da impossibilidade de viajar: “Saudades de explorar todos os cantos do mundo com você”.

Rodrigo tem compartilhado mais fotos em que aparece sozinho, relembrando viagens a lugares paradisíacos como Fernando de Noronha — arquipélago em Pernambuco, onde viajou mais recentemente — e as distantes Ilhas Maldivas.

A aparição mais nova de Agatha Moreira e Rodrigo Simas juntos, em casa, foi no desafio “Dançando com a Bola”. A brincadeira de nome autoexplicativo foi promovida por uma marca de televisores e os fez convidar mais casais famosos a repetir, nesse caso: Camila Queiroz e Klebber Toledo.

Confira: