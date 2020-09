Rodrigo vence prova e põe Cartolouco, Fernandinho e Raissa na roça · .

Rodrigo Moraes venceu a prova do fazendeiro e conseguiu escapar da votação do público na primeira roça de A Fazenda 12. Com isso, empurrou os amigos Fernandinho Beat Box e Lucas Strabko, o Cartolouco, para a berlinda, juntamente com Raissa Barbosa. Quem deve ser eliminado? Vote na enquete ao final do texto.

Raissa Barbosa foi vetada da prova por Rodrigo, que entrou na zona de eliminação após ser o último no jogo do resta um que ocorreu durante a formação da roça na noite de terça (15).

A produção armou uma prova bastante complexa para os roceiros. Eles tiveram que percorrer um labirinto repleto de obstáculos, encontrar peças e montar um quebra-cabeças em uma plataforma de madeira. Para piorar, estavam vendados do início ao fim, e não puderam enxergar absolutamente nada.

Cartolouco e Rodrigo chegaram praticamente juntos à etapa final, na qual tiveram que montar o quebra-cabeças. Eram seis peças, e eles tiveram que usar o tato para descobrir qual delas se encaixava corretamente nas posições.

Enquanto os dois avançavam na montagem, Fernandinho ficou para trás. Ele chegou na parea de montagem do quebra-cabeças quando Rodrigo e Cartolouco já haviam encaixado três peças no painel.

Rodrigo completou a montagem e procurou o sino. Ele chegou a cair no cenário, mas não se abalou e tocou o objeto, finalizando a prova. Além de se livrar da eliminação, ele assume a liderança do reality, ocupando o posto que pertenceu a Jakelyne Oliveira.

