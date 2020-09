A roleta é um clássico dos cassinos e, desde sua invenção acidental em meados de 1600, ela permaneceu quase a mesma – mas sempre popular. O jogo é tão simples quanto fazer suas apostas e observar, enquanto a bola é lançada na roda antes que a rotação diminua e a bola caia na casa – você pode ganhar ou perder. Mas em 2020, por meio de cassinos online, o jogo evoluiu com variações do tradicionalmente disponível, e a Roleta online ao vivo garante que o jogo continue sendo tão popular como sempre foi. Se você está tendo dificuldade para escolher entre os dois, vamos dar uma olhada nas diferenças entre as versões online e ao vivo do jogo.

Roleta Online

Gráficos digitalizados

Administrado por RNGs (gerador de números randômicos)

Mais variações

Houve um tempo em que os jogadores só podiam jogar Roleta Americana ou Europeia com as regras padrão – e ambas as variações estavam disponíveis apenas em locais específicos ao redor do mundo. Os cassinos online quebraram totalmente esse padrão e não só oferecem ambos, mas mais variações do que você poderia imaginar. De jogos temáticos inspirados em estrelas do esporte ou em filmes famosos, a alternativas onde apostas adicionais ou multiplicadores podem aumentar seus ganhos. Os cassinos online oferecem muitas opções de escolha. Claro, não há aquela mesma vivacidade social em torno das mesas – as emoções, os nervos e ansiedade enquanto a roda gira – mas para um pouco de diversão rápida no cassino, a roleta online é uma boa maneira de jogar. Para alguns, é a natureza imprevisível da roda do diabo que os mantém jogando e a versão online atende bem a isso.

Roleta ao Vivo

Filmado em tempo real

Administrado por dealers / crupiês profissionais

Imita a experiência de um casino tradicional

Se você não consegue ir a um casino tradicional, jogar versões ao vivo de jogos online é a alternativa mais agradável. Combinando o melhor dos dois mundos – a agitação social e o clima único que só podem ser associadas a um estabelecimento tradicional, com a conveniência de jogar no conforto de sua casa. Se você acha que os jogos online não têm essa experiência social, não tenha medo – os jogos ao vivo são hospedados por um dealer na vida real. Vários ângulos de câmera filmam toda a ação, para que você não perca nada – e você pode conversar com seu dealer e outros jogadores, usando a função de chat ao vivo. A tecnologia avançou a tal ponto que o cassino ao vivo oferece uma experiência quase perfeita, e assim você pode obter a sua dose de cassino em seu sofá! Conforme o cassino ao vivo evolui, mais variações de jogos se tornam disponíveis – e embora eles nunca consigam igualar os números encontrados nos catálogos de cassino online, ainda há muito em que você se concentrar.

Mas também há alguns pontos em comum:

Jogar do conforto da sua casa ou em qualquer lugar usando um dispositivo portátil

É acessível e conveniente – desde que você tenha uma conexão com a internet

Promoções e bônus iguais para jogadores novos e fieis

Jogar no seu próprio ritmo, sem a pressão do ambiente do cassino

—

No fim das contas, tudo se resume à sua preferência pessoal, mas a beleza de jogar em cassinos online é a variedade e a escolha de jogos disponíveis. Se você encontrar um jogo que não goste ou não se divirta, não demorará muito para encontrar uma opção de sua preferência. A melhor coisa a fazer é experimentar todos!