Romildo Bolzan abre o jogo sobre Thiago Neves, Renato Gaúcho e Cavani

Nesta quarta-feira, o presidente do Grêmio, Romildo Bolzan Jr., deu entrevista coletiva em que falou sobre a rescisão de contrato de Thiago Neves, a situação de Renato Gaúcho no comando e a possibilidade de contratar Edinson Cavani.

O dirigente afirmou que o meia está mesmo de saída – algo que o jogador disse há uns dias não ter sido comunicado.

“A decisão para a rescisão do Thiago Neves foi no miolo da direção. Comunicamos o Renato. Organizamos tudo pela manhã. Entendemos que é mais facil ele seguir a sua vida, do que se manter em um ambiente de pura hostilização. Fica o profundo respeito ao jogador. Os termos da rescisão estão avançando”, garantiu.

Sobre o atacante uruguaio, Romildo lamentou que tenha se criado um “inconsciente coletivo” quanto à possível chegada e garantiu que não há como o Grêmio competir por ele.

“A identidade comportamental do Cavani tem tudo a ver com o Grêmio. Se alguém sonha com o Cavani, sonha corretamente. Mas sinceramente, não é o Grêmio que vai competir com os clubes da Europa. Se criou um inconsciente coletivo em cima disto”, começou.

Presidente do Grêmio, Romildo Bolzan, durante entrevista coletiva

“Neste momento não tem nenhuma chance de isso acontecer. Se um dia tivermos condições de estabelecer uma aquisição dessas, será o maior prazer e faremos esforços. Mas nesse momento nós não temos as mínimas condições de avançar”.

“Se o Cavani fizer a opção de vida dele de jogar na América do Sul, nós até poderemos conversar. Se um dia ele quiser, nós vamos tentar viabilizar através de um grande projeto. Mas não é o que temos neste momento”, explicou.

Renato Gaúcho, enquanto isso, sofre pressão da torcida pela sequência de seis jogos sem vitórias no Brasileirão. O presidente, porém, garantiu que o treinador está prestigiado.



“O Renato é um treinador vitorioso no clube, tem domínio do clube e confiança da direção. Fim do ciclo com esse grupo, só se errarmos todos os nossos diagnósticos”, avaliou. “A conversa com o treinador é permanente. O Renato compartilha os problemas e angústias dele conosco. Nós estamos muito confiantes que temos um grupo para vencer. E vamos vencer ali na frente”.

“O Renato tem que estar tranquilo mesmo. Ele já passou por outros momentos assim no clube e sua trajetória já mostrou que ele passa por cima. O que vai fazer melhorarmos é a vitória, e o Renato sabe o que o grupo pode dar”.

“Só se assusta com o futebol quem não consegue racionalizar estes momentos ruins. Já passamos por coisas muito piores. O que nós (dirigentes) precisamos fazer é dar tranquilidade e confiança para todos”, decretou Romildo.