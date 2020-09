Ronaldo Lessa confirma possibilidade de ser vice na chapa encabeçada por JHC

Em vídeo divulgado nas redes sociais neste domingo (6), o ex-governador de Alagoas, Ronaldo Lessa (PDT) confirmou que pode ser indicado como candidato a vice-prefeito de Maceió, na chapa encabeçada pelo deputado federal JHC (PSB).

Lessa contou que, em julho do ano passado, o presidente nacional do PDT, Carlos Lupi, solicitou que ele assumisse a pré-candidatura a prefeitura da capital, proposta que foi aceita por todo o partido em Alagoas.

“Agora na fase final, em um projeto nacional em Porto Alegre, Curitiba, São Paulo, Rio de Janeiro, Recife e Maceió, os dois partidos (PSB e PDT) estão um apoiando o outro, dependendo da capital. Aqui em Maceió a proposta concreta é que eu passe a ser vice da candidatura de JHC”, disse o ex-governador, explicando a mudança de conjuntura.

Frisando que a proposta ainda não foi confirmada, Lessa garantiu que, se o PDT determinar, aceitará a missão. “A candidatura não é minha, é do partido, é nacional e devemos obedecer quando isso for consumado, se for essa a decisão a ser tomada”, destacou, acrescentando que os eleitores serão avisados quando o martelo for batido.

Fonte: CadaMinuto